ليبيا – استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين وزير خارجية أرمينيا زوهراب مناتساكنيان وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية بالإضافة إلى السفير الأرميني بالقاهرة.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرّح بأنّ اللقاء شهد تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال الملفات الإقليمية في المنطقة بما فيها تطوّرات الأوضاع في ليبيا وسوريا ولبنان والقضية الفلسطينية.

وأشار المتحدّث بأنّ الجانبين أتّفقا على أهمية تقويض التدخّلات الخارجية في المنطقة والتي تسعى إلى تحقيق مكاسب مباشرة لصالح مطامعها الخاصّة ومنفعتها الذاتية على حساب الأمن والاستقرار ومقدّرات الشعوب.