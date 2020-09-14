العراق – أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، امس تسجيل 3531 إصابة و73 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ومع أرقام اليوم ارتفعت أعداد الوفيات في العراق إلى 8014 إصابة منذ ظهور الفيروس في العراق.

وفحصت الوزارة خلال الـ24 ساعة الماضية 19353 نموذجا، ليكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ ظهور الفيروس في العراق 1902401 نموذجا.

وسجلت الوزارة أيضا 3422 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ مجموع حالات الشفاء 224705 حالات.

ومنذ ظهور الجائحة بلغت الإصابات في العراق 290309 إصابات.

المصدر: RT