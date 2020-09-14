ليبيا – قال وزير دفاع الوفاق صلاح النمروش أنّ رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لا يملك السلطة على الأرض، وأنّ السلطة المطلقة في يد المشير خليفة حفتر حسب زعمه.

النمروش أضاف في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبثُّ من تركيا وتموّلها قطر بحسب ما نقلته وكالة “روسيا اليوم”: “لا يمكن الوثوق في التزام حفتر بوقف إطلاق النار. تعلمون أنّ هناك وقفًا لإطلاق النار حاليًا برعاية المجتمع الدولي، لكنّ مجرم الحرب حفتر حاول أكثر من مرة اختراقه، وعملية التحشيد مستمرة من طرفه ونحن مستعدون لصدّ أي عدوان”.

ولفت إلى أنّ السلطات في طرابلس تريد دولة مدنية ديمقراطية وتدعم العملية السياسية، مضيفًا: “لن تتخلّى عن سرت أو الجفرة أو أيّ شبر من ليبيا”.

كما أكّد النمروش أنّ “غرفة عمليات سرت والجفرة جزء لا يتجزأ من وزارة دفاع الوفاق، وأنهم يتواصلون معها ويدعمونها بكافّة التجهيزات وفق الإمكانيات المتاحة، مبينًا بأنهم ماضون إلى إعادة السيطرة على التراب الليبي بالكامل”.