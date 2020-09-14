النمسا – أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتس امس أن بلاده تشهد حاليا اندلاع موجة ثانية من وباء فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء النمساوية عن كورتس قوله: “ما يحدث الآن هو بداية موجة ثانية. عدد الحالات يتزايد يوميا”.

وأضاف: “قبل أسبوعين، كان هناك حوالي 350 إصابة جديدة يوميا، وأمس تم تسجيل أكثر من 850 حالة. الوضع مأساوي، وبشكل خاص في فيينا، حيث تم تسجيل 50٪ من جميع الإصابات الجديدة. قريبا سنصل إلى حدود 1000 حالة يوميا”.

وستعمل النمسا اعتبارا من 14 سبتمبر على تشديد قيود مكافحة الفيروس، لتشمل قطاعات التجارة والخدمات والمؤسسات العامة.

المصدر: وكالات