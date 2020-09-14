الهند – طالب قرويون في الهند السلطات بفدية إعتاق تمساح تسلل إلى حوض للري في قريتهم.

وذكرت السلطات أن التمساح كان قد هرب من محمية طبيعية مجاورة بعد الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية الثلاثاء، ولجأ إلى القرية.

وأوضح أنيل باتيل المسؤول عن المنطقة المحيطة بمتنزه “دودوا” الطبيعي أن القرويين أمسكوا به ثم اشترطوا الحصول على 50 ألف روبية (680 دولارا) لإعادته إلى المحمية.

وقال باتيل: “احتجنا إلى ساعات لإقناعهم بإطلاق التمساح، بالاستعانة بالسلطات وعناصر من الشرطة المحلية”.

وحسب باتيل استعاد الحيوان حريته وأطلق في نهر غاغرا، مشيرا إلى أن القرويين “لم يكونوا على علم بأن التمساح محمي قانونا… من المهم أن نثقف الناس أكثر بشأن الحيوانات البرية”.

المصدر: أ ف ب