سويسرا – اتفقت أوزبكستان مع سويسرا، على إعادة 131 مليون دولار للجانب الأوزبكي من الأموال المتبقية منذ عام 2012 في الحسابات المصرفية السويسرية لغولنارا كريموفا ابنة أول رئيس لأوزبكستان.

ووقع الجانبان على اتفاقية إطارية حول ذلك.

وتعمل حكومة أوزبكستان من أجل إعادة الأصول التي تملكها كريموفا في الخارج، والتي تقدر بنحو 1.3 مليار دولار.

وستكون الاتفاقية مع سويسرا ملزمة قانونيا، بعد إنجاز الوثائق والمعاملات المتعلقة بذلك. وسيحصل الجانب الأوزبكي على أموال كريموفا بشرط أن يتم إنفاقها فقط على تحسين الظروف المعيشية لشعب أوزبكستان أو على مشاريع التنمية المستدامة. كما سيتعين على طشقند توفير رقابة شفافة على إنفاق هذه الأموال.

في وقت سابق صدر بحق كريموفا في أوزبكستان حكم بالسجن 5 سنوات، حيث تم فتح عدة قضايا جنائية ضدها.

ويقدر حجم الخسائر التي تكبدتها أوزبكستان جراء نشاطات كريموفا بحوالي ملياري دولار.

وتمت إدانة كريموفا في أوزبكستان، بتهمة الاختلاس والابتزاز. وفي عام 2012، قامت النيابة العامة في سويسرا بتجميد أصولها بقيمة حوالي 800 مليون فرنك سويسري.

المصدر: إنترفاكس