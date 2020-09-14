روسيا – أفادت وكالة BelTA، إن المحادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ستجري في سوتشي على انفراد بين الزعيمين.

وذكرت الوكالة، اليوم الاثنين، أن الرئيسين سيناقشان وضع وآفاق تطوير التعاون الثنائي، في مختلف المجالات وموضوع العلاقات الاتحادية. وسينظر الرئيسان كذلك في بعض القضايا الدولية، والوضع في المنطقة، والمسائل المتعلقة بالرد المشترك على التحديات الناشئة.

وهذه أول زيارة خارجية يقوم بها لوكاشينكو، بعد الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها، وتلتها احتجاجات حاشدة في الجمهورية.

وعلى عكس عدد من الدول الغربية، اعترفت روسيا، بنتائج التصويت في بيلاروس وأقرت بشرعيتها. وسبقت زيارة الرئيس البيلاروسي إلى روسيا، استعدادات مكثفة، بما في ذلك زيارة رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إلى مينسك في أوائل سبتمبر.

المصدر: تاس