السعودية – أعلن نادي الفيصلي السعودي امس، إتمامه ثلاث صفقات في فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم صفوفه في الموسم الكروي الجديد.

واللاعبون الثلاثة هم الألماني ألكسندر ميركل ولاعب الرأس الأخضر جوليو تافاريس وحسين قاسم.

ولعب ميركل البالغ 28 عاما لعدة أندية أوروبية، على رأسها ميلان الإيطالي وواتفورد الإنجليزي، وأخيرا هيراكليس الهولندي، فيما لعب تافاريس البالغ 31 عاما في المواسم الثمانية الماضية مع نادي ديجون الفرنسي.

كما أعلن الفيصلي عن ضم لاعب الاتفاق السابق حسين قاسم البالغ 23 عاما بعقد لثلاث سنوات في صفقة انتقال حر.

المصدر: الموقع الرسمي لنادي الفيصلي السعودي