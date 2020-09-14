روسيا – أعلن المكتب الصحفي لوكالة الفضاء الروسية “روس كوسموس”، عن تلاشي خطر اصطدام قمر عسكري أمريكي تعطل وانحرف عن مداره بمحطة الفضاء الدولية.

وأضاف مصدر في “روس كوسموس” أن المحطة الفضائية الدولية لن تقوم غدا الاثنين، بمناورة تهرب من القمر الأمريكي المعطل، لأنه لم يعد هناك احتمال للاصطدام به.

وقال: “وفقا لنظام التحذير الآلي من الحالات الخطرة، الذي يراقب المجال الفضائي القريب من الأرض، فإن القمر الصناعي العسكري الأمريكي السابق بريكسات -2 لم يعد يشكل تهديدا للمحطة الدولية”.

ولفت إلى أنه وفقا لتحليل البيانات التي تم الحصول عليها، قررت مجموعات التحكم في رحلة المحطة الفضائية الدولية عدم تنفيذ مناورة التهرب من القمر.

وأمس السبت، أعلنت “روس كوسموس” أن المحطة الدولية ستنفذ في 14 سبتمبر مناورة لتفادي الاصطدام بالقمر المذكور.

المصدر: نوفوستي