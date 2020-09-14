ليبيا – عقد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اجتماعًا طارئًا بمكتبه بمدينة القُبّة للوقوف على تلبية مطالب الشارع بشأن تردّي الأوضاع الخدمية والمعيشية للمواطن في مقدمتها أزمة انقطاع الكهرباء،

الاجتماع ضمّ بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب كلًا من: “رئيس مجلس الوزراء عبد الله الثني، ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، ووزراء المالية والصحّة والاقتصاد، وعضو لجنة إدارة الشركة العامة للكهرباء، وعدد من المسؤولين في الشركة”.

وأطّلع صالح بحسب المتحدّث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق خلال الاجتماع على شرح مفصّل لعمل الحكومة والوزارات والهيئات المعنية حول أسباب تردّي الأوضاع الخدمية وأزمة انقطاع الكهرباء وانعكاسها على الحياة اليومية للمواطنين.

ومن جهتهم، قدم مهندسو ومسؤولو الشركة العامة للكهرباء خلال الاجتماع الشروح الفنية الوافية،موضّحين أنّ أزمة الكهرباء سببها نقص إمدادات الوقود المغذّي لمحطّات توليد الكهرباء من النفط والديزل وعدم وجود مشاكل فنية لدى الشرك وبتوجيهات من المستشار صالح قامت الحكومة الليبية بتوفير ناقلتين من وقود الديزل كما سيتمّ توفير أكثر من أربعة ناقلات خلال الأيام القليلة القادمة.

كما أوصى المهندسين المختصين بضرورة تفريغ المخزون الخام بخزانات الموانئ النفطية، ليتوفّر الغاز المغذّي لمحطّات توليد الكهرباء عِوضًا عن توفير كميات كبيرة من وقود الديزل.

كما تناول الاجتماع الوضع الصحّي في البلاد بشكل عام والوضع الوبائي لجائحة كورونا وتوفير المخزون الكافي من الدواء للأشهر القادمة حيث تمَّ توفير الموارد المالية لتوريد الأدوية الأساسية لتجنّب نقص المخزون الدوائي في البلاد فيما تقدّمت الحكومة الليبية باستقالتها لرئيس مجلس النواب وسيتم عرضها على المجلس للنظر فيها.

وتطرّق المجتمعون إلى أزمة نقص السيولة في المصارف التجارية وضرورة إيجاد الحلول الممكنة لتجاوز هذه الأزمة والتخفيف من وقعها على المواطن.