عالميا.. ارتفاع غير مسبوق في عدد الإصابات بـ “كوفيد-19”

عالميا.. ارتفاع غير مسبوق في عدد الإصابات بـ “كوفيد-19”

جنيف – سجلت خلال يوم واحد 307930 إصابة جديدة بالعالم بـ “كوفيد-19”. وهذا العدد هو الأعلى منذ بداية جائحة الفيروس التاجي المستجد.

وتشير منظمة الصحة العالمية، إلى أنه في يوم 6 سبتمبر كان الإصابات التي سجلت 306857 إصابة وهذا يعادل الرقم القياسي للإصابات الذي سجل سابقا.

وتضيف المنظمة على موقعها الرسمي، ولكن في يوم 13 سبتمبر 2020 بلغ عدد الإصابات المسجلة في العالم 28637952 إصابة بـ “كوفيد-19” من ضمنها 917417 حالة وفاة.

وتضيف المنظمة إلى أن إجمالي الإصابات في القارة الأمريكية (أمريكا الشمالية والجنوبية) بلغ 14699174 إصابة، وفي جنوب شرق آسيا 5377062 إصابة، وفي أوروبا 4796426 إصابة.

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى بعدد الإصابات في العالم 6.4 مليون إصابة، تليها الهند حوالي 4.8 مليون إصابة ثم البرازيل 4.3 مليون إصابة، وروسيا في المرتبة الرابعة حيث تم تسجيل 1062811 حالة إصابة بـ “كوفيد-19”.

ومن جانبه أعلن ميخائيل موراشكو، وزير الصحة الروسي، أنه يلاحظ ارتفاع عدد الإصابات بـ “كوفيد-19” في بعض المناطق الروسية أيضا.

ووفقا له، ترتبط هذه الزيادة بعدد الإصابات بعودة الكثيرين إلى أعمالهم بعد انتهاء إجازاتهم السنوية.

وأكد الوزير على ضرورة الالتزام بالقواعد الصحية والاجراءات المتخذة لمكافحة جائحة الفيروس التاجي المستجد، مشيرا إلى أهمية التلقيح ضد الإنفلونزا هذه السنة.

وأضاف موراشكو، إلى أنه لا يزال أكثر من 90 ألف مصاب بـ “كوفيد-19” يتلقى العلاج في المستشفيات الروسية، وهناك 217 ألف تحت المراقبة الطبية، مشيرا إلى أنه حتى يوم 13 سبتمبر 2020 تم إجراء أكثر من 40.6 مليون اختبار للكشف عن الفيروس التاجي في روسيا.

المصدر: فيستي رو