ليبيا – أكّد عضو مجلس الدولة الاستشاري أحمد لنقي أنّ تعيين قادة المناصب السيادية وتشكيل حكومة جديدة قد تكون جاهزة قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل.

لنقي وفي تصريح لقناة “الجزيرة” القطرية أمس الأحد رأى أنّ التفاهمات الأخيرة بين مجلس النواب ومجلس الدولة ستحظى بالنجاح نتيجة الدعم الإقليمي والدولي الذي يساهم في وضع حدٍّ للفوضى ووقف القتال وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء المتصارعين على السلطة والثروة.

واستبعد أن يكون للقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر حظوظ في المشهد السياسي الليبي الجديد، مؤكّدًا أنّ إنهاء الأجسام الموازية وإعادة هيكلية المجلس الرئاسي يأتي عبر إجراء تعديلات على اتفاق الصخيرات.

عضو مجلس الدولة الإستشاري رأى أنّ الدعم الإقليمي والدولي يأتي لفرض نوع من الاستقرار بتوحيد مؤسسات الدولة المنقسمة والاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية.