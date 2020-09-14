روسيا – حسنت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية توقعاتها لأداء الاقتصاد الروسي للعام الحالي، بالرغم من تعرضه لأزمة جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.

ووفقا لمصدر في الوزارة فإنه من المتوقع أن يتراجع الاقتصاد الروسي خلال العام الجاري بنسبة 3.9%، بعدما كانت توقعات سابقة تشير إلى انخفاض نسبته 4.8%.

كذلك تتوقع الوزارة أن يحقق الاقتصاد الروسي نموا في 2021 بنسبة 3.3% بعد تسجيله تراجعا خلال 2020.

أما فيما يتعلق بالبطالة فتتوقع الوزارة أن يكون مستواها خلال العام الجاري عند 5.7%.

كما من المتوقع أن يتراجع الدخل الحقيقي للسكان في 2020 بنسبة 3%، على أن ينمو العام القادم بنفس النسبة، وفي 2022 سينمو بنسبة 2.4%، وفي 2023 سينمو بنسبة 2.5%.

وفيما يتعلق بسعر صرف الروبل يتوقع أن يكون متوسط سعر صرف العملة الروسية أمام الدولار في 2021 عند 71.2 روبل.

المصدر: “نوفوستي”