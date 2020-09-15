إنجلترا – أشاد أسطورة نادي مانشستر يونايتد، اللاعب الإنجليزي المعتزل، غاري نيفيل، بالنجم المصري محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول، بعد تألقه في مباراة ليدز يونايتد (4-3).

وهز صلاح شباك ليدز بثلاثة أهداف “هاتريك”، خلال اللقاء الذي أقيم السبت الماضي، في المرحلة الأولى من الدوري الإنجليزي، ليمنح ليفربول فوزا ثمينا وثلاث نقاط مهمة.

وقال نيفيل في تصريحات عبر شبكة “سكاي سبورتس” بعد مباراة ليفربول وليدز: “كنت أشاهد صلاح خلال المباراة، وتذكرت عندما جاء قبل ثلاث سنوات، وسجل 40 هدفا في موسمه الأول مع ليفربول، قلت إن ما حدث كان غريبا، لن يستطيع التعايش مع ذلك وتكراره، لكنه استمر في العطاء والتألق على مدى ثلاثة أعوام”.

وتطرق نيفيل للمقارنة بين صلاح وزميله في ليفربول، الدولي السنغالي ساديو ماني، وقال: “هناك اختلاف في عقلية الثنائي، لأن ماني لاعب محبوب وزملاؤه يحبونه، يقدم كل شيء ويبذل كل ما لديه في كل يوم، سيفعل دائما التصرف غير الأناني، من أجل الفريق”.

وأضاف: “لو نظرنا إلى صلاح سنجده لا يمرر أحيانا إلى زملائه في ليفربول، أناني بصورة أكبر ومحبوب بدرجة أقل، لكنه هداف قاتل في الملعب”.

وتابع: “هنا أتذكر ثنائية واين روني وكريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد، كانا متشابهين مثل صلاح وماني، أعتقد أن صلاح سينهي مسيرته متفوقا على ماني بسبب أنانيته، رغم أن ماني لاعب رائع لكنه مثل روني، بينما صلاح مثل رونالدو، يذهبان إلى المنزل ليلا ويفكران كيف أنهما الأفضل في العالم، وإذا لم يتحقق هذا فإن حياتهم تهتز”.

وأكمل: “في المقابل فإن روني وماني يشعران بأهمية انتصار الفريق، والقتال من أجل الفريق”.

وسجل ماني 81 هدفا في 172 مباراة منذ انضمامه إلى ليفربول من ساوثهامبتون في يونيو 2016، ويتخلف بفارق 16 هدفا عن صلاح، الذي انضم لــ”الريدز” في العام 2017.

المصدر: وكالات