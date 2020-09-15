ألمانيا – أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، امس، أن بلاده قدمت ملياري يورو كمساعدات للعراق لدعم وتعزيز استقراره.

وقال ماس في مؤتمر صحفي عقده اليوم مع نظيره العراقي فؤاد حسين الذي يزور ألمانيا: “قدمنا ملياري يورو للعراق كمساعدات، ونثمن مشروع الإصلاح لتعزيز الاقتصاد في العراق”.

من جهته قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن “علاقتنا مع ألمانيا مهمة في مجالات مختلفة، ونشكر حكومة ألمانيا لدعمها المستمر للعراق في حربه ضد داعش”.

وأضاف، أن “ألمانيا ساعدت في بناء مستشفيات مختلفة في العراق”.

المصدر: RT