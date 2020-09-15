ليبيا – زعم وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إنّ تدخّل بلاده في ليبيا حال دون حدوث حرب شوارع داخلية.

أوغلو أشار وفقًا لوكالة “الاناضول” التركية إلى أنّ التدخّل التركي في ليبيا ساهم في تحقيق التوازن بين أطراف الصراع، ورجّحت الكفّة لصالح ما وصفها بـ”الحكومة الشرعية” (حكومة الوفاق غير المعتمدة من البرلمان المنتخب) لاحقًا، حسب قوله.

وتابع مدعيًا : “المجتمع الدولي وليبيا مدينان لتركيا بالكثير، فلو تحوّلت الحرب الداخلية في ليبيا إلى قتال شوارع، لاستمر إلى عشرات السنين، ولأدي لمقتل الملايين”.

وأكد أنّ هدف بلاده في ليبيا، هو تحقيق وقف إطلاق نار دائم وإحلال الحلّ السياسي للأزمة، دون أن يوضح سبب إستمرار بلاده في ارسال الاف المرتزقة من سوريا إلى ليبيا وتجنيدهم بصفوف مسلحي الوفاق وبينهم عناصر متطرفة من تنظيمي داعش والقاعدة.

ولفت إلى أن ّتعزيز فرنسا علاقاتها مع حكومة الوفاق لن يزعج تركيا أبدًا، لافتًا إلى أنّ أنقرة تعتبر لقاء المسؤولين الفرنسيين مع رئيس حكومة الوفاق خطوة في الطريق الصحيح.