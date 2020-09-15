ليبيا – استقبل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أمس الإثنين قائد القوات البحرية التابع لحكومة الوفاق عبد الحكيم أبو حولية في مقر الوزارة بالعاصمة أنقرة بحضور وزير الدفاع التركي قائد القوات البحرية التركي الأدميرال عدنان أوزبال.

اكار أكّد في بيان لوزارة الدفاع التركية على وقوف تركيا إلى جانب حكومة الوفاق لضمان السلام والاستقرار الدائم فيها.

وأضاف أنّ تركيا ستواصل تقديم أنشطتها الاستشارية والتدريبية في المجالات العسكرية والأمنية لليبيين الذين تربطهم مع تركيا علاقات تاريخية مشتركة وصداقة ممتدة على مدى 500 عام.

اكار أشار إلى أنّ تركيا تدعم وحدة الأراضي الليبية ووحدتها السياسية وتؤيد ليبيا المستقلة ذات السيادة التي تحتضن جميع الليبيين، وفق مبدأ “ليبيا لليبيين”.