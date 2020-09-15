ليبيا – رأى وزير الخارجية المصري السابق السفير محمد العرابي أنّ الاتصال بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الروسي سيرجي لافروف، يأتي ضمن محاولات مصر خلال الفترة الأخيرة لمحاصرة الدور التركي بكل أبعاده في ليبيا، عبر استغلال كافّة الوسائل السلمية الدولية في علاقاتها مع المجتمع الدولي.

العرابي وفي تصريح لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية اليوم الثلاثاء أوضح أنّ مصر نجحت إلى حدٍّ ما في إضعاف الوضع التركي في ليبيا، مشيرًا إلى أنّ استمرار الوضع على ما هو عليه بوجود المرتزقة والإرهابيين لا يتيح الفرصة للحلّ السياسي للأزمة.

ولفت السفير العرابي إلى أنّ هناك جهدًا مكثفًا من مصر لتنظيف الساحة الليبية من هذه العناصر؛ لأنّ وقف إطلاق النار وحده أو البحث عن الحلّ السياسي ليس كافيًا لحلّ الأزمة في ظلّ وجود هذه الجماعات.