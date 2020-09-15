العراق – أعلنت قيادة عمليات محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، القبض على 38 مطلوبا ومصادرة أسلحة ضمن عمليات “الوعد الصادق”.

وقال قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام في تصريح صحفي، إن “النتائج الأولية للمرحلة الخامسة لعمليات الوعد الصادق تضمنت إلقاء القبض على 38 مطلوبا للقضاء، من ضمنهم تسعة بنغلادشيين من دون إقامة”.

وأضاف أن”العمليات أسفرت حتى الآن عن مصادرة أسلحة متوسطة وأعتدة مختلفة الأنواع ضمن قاطع المسؤولية والعثور على كميات كبيرة من المشروبات الكحولية والمواد المخدرة”.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية + RT