ليبيا – رحّب رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس النواب عيسى العريبي في بيان له اليوم الثلاثاء بالجهود التي تقودها القيادة العامة للقوّات المسلحة، والتي عزّزها بيان السفارة الأمريكية في ليبيا بشأن إعادة افتتاح تصدير النفط وفق ضوابط وشروط، أوّلها التوزيع العادل للموارد بين أقاليم ليبيا الثلاثة، وعلى أن تكون الإيرادات بعيدة عن أيادي العابثين وتجار الحروب.

العريبي وفي بيانه الذي تلقّت المرصد نسخة منه بيّن أنّ ما تعانيه ليبيا اليوم جاء بسبب الانقسام السياسي والمؤسسي الذي أرهق كاهل المواطن.

وأضاف أنّ نقص إمدادات الوقود لمحطات توليد الكهرباء تسبّب في طرح الاحمال الكهربائية لساعات طويلة وأيضًا نقص السيولة وتذبذب سعر الصرف بالسوق الموازي.