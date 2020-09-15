ليبيا – أعرب رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري عن تفهّمه لمطالب الشباب المحتجّين في عدد من مدن المنطقة الشرقية، مؤكّدًا على أنّ التظاهر السلميّ حقّ أساسي يكفله القانون والإعلان الدستوري، ومشدّدًا على أنّ استخدام العنف وتخريب الممتلكات العامة والخاصّة أمر مرفوض.

العقوري أكّد في تصريح له نشره المكتب الإعلامي لمجلس النواب أنّ تناول مشاكل الشباب يجب أن يكون أولوية في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أنّ الحاجة مُلحّة للعمل على ملف الإصلاح الاقتصادي الذي سيسمح بتحسين ظروف الحياة والخدمات ومحاربة الفساد والنهوض بأداء الحكومة.

وأضاف رئيس لجنة الخارجية بأن ذلك يرتبط بعودة الاستقرار وهو ما يعمل عليه مجلس النواب من خلال العودة للحوار السياسي بالإضافة إلى استئناف تصدير النفط باعتباره مصدر دخل البلاد الوحيد.