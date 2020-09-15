إسبانيا – أكد المدير الرياضي الجديد لفريق برشلونة رامون بلانس رحيل التشيلي أرتورو فيدال، خلال الميركاتو الجاري.

وقال رامون بلانس خلال المؤتمر الصحفي لتقديم لاعبه الجديد البوسني، ميراليم بيانيتش: “هناك تقدم كبير في عملية رحيل أرتورو فيدال عن الفريق”.

وتابع المدير الرياضي الجديد الذي تولى مهامه عقب رحيل الفرنسي إريك أبيدال: “تجري مفاوضات حاليا لمغادرة برشلونة لكنها لم تنته بعد حتى الآن، لكنني أود أن أغتم هذه الفرصة من أجل شكره على الفترة التي قضاها داخل جدران الفريق”.

وذكرت إذاعة “راك 1″، إلى أن ناديي برشلونة وإنتر ميلان توصلا إلى اتفاق كلي بشأن أرتورو فيدال، للانتقال إلى صفوف “النيراتزوري” خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأشارت الإذاعة إلى أن فيدال سيسافر اليوم الثلاثاء، إلى مدينة ميلانو للخضوع للفحوصات الطبيبة اللازمة تمهيدا للإعلان عن إتمام الصفقة بصورة رسمية، مقابل نصف مليون يورو فقط، بالإضافة إلى بعض المتغيرات.

وكانت تقارير إيطالية قد أشارت، خلال الأيام القليلة الماضية، إلى توصل فيدال لاتفاق شفهي مع إنتر ميلان، وأنه سيوقع على عقد مدته موسمين، مع إمكانية تمديده لموسم آخر، مقابل 6 مليون يورو في الموسم.

وانضم فيدال إلى برشلونة قادما من بايرن ميونخ الألماني في صيف عام 2018 مقابل 18 مليون يورو، توج معه بلقب بطل الليغا، وكأس ملك إسبانيا.

كما تطرق المدير الرياضي للحديث عن التعاقد مع مهاجم، حيث قال: “لا يمكن لأي شخص ارتداء قميص برشلونة، البحث عن مهاجم شيء يعرفه الجميع، لكن البحث عن مهاجم ليس مشروطا برحيل سواريز”.

وواصل: “برشلونة يطمح دائما للحصول على أفضل اللاعبين، ونبحث عن مهاجم يختلف عن سواريز”، حيث ألمح إلى رغبتهم في التعاقد مع مهاجم مستقل بنفسه.

وحول استمرار لويس سواريز، رد قائلا: “سواريز لاعب مهم لبرشلونة، لقد كان مؤثرا في السنوات الأخيرة، علينا أن نحترم كثيرا هؤلاء اللاعبين الذين قدموا الكثير لبرشلونة، لكن بعد ما حدث في نهاية الموسم نحن في طور التغيير ونعمل على ذلك”.

واختتم قائلا: “من المقرر أن تنتهي فترة الانتقالات في 5 أكتوبر المقبل، وحتى ذلك التوقيت يمكن أن تحدث العديد من الأمور كثيرة”.

المصدر: “آس”