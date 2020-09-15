لبنان – اكدت وزارة الخارجية الفرنسية امس إن جميع القوى السياسية اللبنانية بحاجة إلى الوفاء بتعهدها بتشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت باريس ستقبل التأجيل في تشكيل الحكومة، قالت المتحدثة أنييس فون دير مول، إن القوى السياسية اللبنانية تم تذكيرها مرارا بضرورة تشكيل حكومة بسرعة لتكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات الأساسية.

وأضافت: “كل القوى السياسية اللبنانية أيدت هذا الهدف. والأمر متروك لها لترجمة هذا التعهد إلى أفعال دون تأخير. هذه مسؤوليتها”.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان، إن السياسيين اللبنانيين تعهدوا بإنجاز حكومة جديدة خلال 15 يوما، على أن تنتهي المهلة المتفق عليها مع فرنسا غدا الثلاثاء.

المصدر: رويترز