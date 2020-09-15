واشنطن – يعتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الروسي حبيب نورمحمدوف، بطل منظمة “UFC” للفنون القتالية المختلطة في الوزن الخفيف، هو أفضل مقاتل بين جميع فئات الوزن.

وأدلى ترامب بهذا التصريح، خلال حديثه عن ترقبه للنزال المرتقب بين حبيب ومنافسه الأمريكي جاستن غايتجي، المقرر في الـ24 من أكتوبر المقبل ضمن دورة “UFC 254″، في “جزيرة القتال” بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وقال ترامب إن “غايتجي سيخوض معركة كبيرة ضد المقاتل رقم واحد في الترتيب، بغض النظر عن فئة الوزن”.

وأكد الرئيس الأمريكي، أنه سيشاهد نزال حبيب وغايتجي، وتوقع أن تكون المواجهة بين البطلين “معركة عظيمة”.

يذكر أن غايتجي، البالغ من العمر 31 عاما، يحمل حزام البطل المؤقت للوزن الخفيف، الذي توج به على حساب مواطنه توني فيرغسون إثر فوزه عليه بالضربة الفنية القاضية، في النزال الرئيسي لدورة “UFC 249″، في مايو الماضي، ليحقق بذلك انتصاره الـ22 خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل هزيمتين.

بينما يحتفظ حبيب (31 عاما)، بسجل خال من الهزائم في 28 نزالا خاضها حتى الآن خلال مسيرته الحافلة.

المصدر: rg.ru