أوكرانيا – افاد أنطون بيتشكوفسكي المتحدث باسم حرس الحدود البيلاروسي، إن حوالي 1.5 ألف من حجاج الحاسيديم اليهود، يتواجدون في أراضي بيلاروس في المناطق الحدودية مع أوكرانيا.

وأشار إلى أن حرس الحدود الأوكراني، لا يسمح لهم بدخول البلاد، بسبب إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف بيتشكوفسكي: “خطط الحاسيديم لعبور الحدود والتوجه إلى أوكرانيا تهدف للاحتفال هناك بالعام اليهودي الجديد في 19 سبتمبر”.

وذكر أن هؤلاء الحجاج، يملكون تصاريح دخول إلى أراضي أوكرانيا، لكن رغم ذلك لم يسمح لهم الجانب الأوكراني بالدخول. ويتخذ الجانب البيلاروسي الإجراءات لتسجيل الحجاج على وجه السرعة، للعودة إلى أراضي بيلاروس، لوجود الأطفال الصغار وكبار السن بينهم.

وكمثال ذكر بيتشكوفسكي، نقطة تفتيش “نوفايا غوتا” (“نوفي ياريلوفيتشي” من الجانب الأوكراني)، حيث تم تسجيل خروج أكثر من 500 حاج يهودي توجهوا إلى أوكرانيا، التي لم تسمح لهم بالدخول أراضيها. وتجمع هؤلاء في المنطقة المحاذية بين الحاجزين الحدوديين التي يبلغ طولها حوالي كيلومتر واحد.

وأشار بيتشكوفسكي، إلى أن أوكرانيا منعت اعتبارا من الساعة 20.00 من يوم 14 سبتمبر، دخول جميع المواطنين والمركبات إلى أوكرانيا عند نقطة تفتيش “نوفي ياريلوفيتشي”. ونوه بأن الحكومة الأوكرانية فرضت، من أجل مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا، قيودا على دخول المواطنين الأجانب وعديمي الجنسية إلى البلاد حتى 29 سبتمبر.

المصدر: تاس