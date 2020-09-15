إسبانيا – أتم فريق ريال مدريد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، صفقة ضم اللاعب الواعد، آدام أرفيلو، البالغ من العمر 15 عاما، إلى صفوفه قادما من نادي فياريال الإسباني.

ونجح ريال مدريد في ضم أرفيلو، ليقطع بذلك الطريق أمام برشلونة الذي كان يسعى للتعاقد مع اللاعب الواعد أيضا، إضافة إلى العديد من الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانضم آدم أرفيلو المولود في مدينة تينيريفي، إلى صفوف نادي فياريال قبل ثلاثة مواسم، بعد أن برز في الأكاديمية الرياضية لفريقي كانديلاريا وتينيريفي، ولعب معهما لمدة موسمين.

وسينضم أرفيلو، الذي يرتبط بعقد رعاية مع شركة “نايك” الأمريكية حتى عام 2022 نظرا لإمكاناته، الآن إلى فريق ريال مدريد للشباب (ِA)، تحت قيادة المدرب تريستان سيلادور، حيث سيبدأ عمليه تطوره في مصنع تكوين نجوم ريال مدريد.

المصدر: “آس”