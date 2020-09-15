ليبيا – أجرى وزير خارحية الوفاق محمد سيالة اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي.

تأتي هذه المكالمة – بحسب المكتب الاعلامي التابع لخارجية الوفاق – في إطار التنسيق بين البلدين حول عدّة ملفات إقليمية ودولية.

وأحاط سيالة الوزير التونسي بتطوّرات الملف الليبي بعد اجتماعات المغرب ومونترو والقاهرة، حيث أكّد الأخير دعم تونس للحلّ السياسي الليبي- الليبي، وأنّه لا مجال للحل العسكري وأنه قد آن الآوان لإقامة الدولة المدنية الديمقراطية في ليبيا، وانطلاق أعمال إعادة الإعمار.

كما تمّت مناقشة التعاون الثنائي وتمّ الاتفاق على لقاء خبراء البلدين في أقرب وقت ممكن.