ليبيا – أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس الاثنين اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف حيث شهد الاتصال تشاورًا بين الجانبين حول التطوّرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة وعلى رأسها الأوضاع في ليبيا.

أحمد حافظ المُتحدّث الرسمي باسم وزارة الخارجية الخارجية المصري صرّح بأنّ الوزير شكري أكّد على أهمية تجميد الوضع الميداني والتوصّل إلى اتفاق وقف إطلاق نار شامل ورسمي.

وشدّد وزير الخارجية المصري على ضرورة تفكيك الميليشيات وخروج جميع القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، فضلًا عن الانتقال إلى مفاوضات نشطة بغية التوصل إلى الحل السياسي المنشود.