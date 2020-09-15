ليبيا – قال مدير مركز سلفيوم للأبحاث والدراسات الاستراتيجية جمال شلوف إن تصريح السفارة الأميركية بالاتفاق مع القائد العام للجيش المشير حفتر على آليات مؤقتة لتوزيع عادل وشفاف لإيراداته تم بعد اتخاذ المشير من خلاله احتياطات تكفل عدم العبث بها أو استغلالها لموارد للمرتزقة والقوات الأجنبية.

شلوف في تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” نوّه إلى أن الاتفاق بين قائد الجيش والجانب الأميركي جاء بعد مفاوضات شاقة وصعبة، مؤكداً أنها خطوة ضرورية لتخفيف العبء على المواطن الليبي شرقاً وغرباً وجنوبا، بعد أن مارست الوفاق كل آلياتها ووسائلها لتجويع وإذلال المواطن للضغط من خلال ذلك على القوات المسلحة الليبية.