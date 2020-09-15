ليبيا – نفى عضو مجلس الدولة الاستشاري أبو القاسم قزيط ذهاب الوفد الذي كان في القاهرة إلى طبرق للقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

قزيط أكّد في تصريح لموقع قناة “ليبيا 218” أمس الإثنين وصولهم إلى إسطنبول للقاء أطراف تركية لاستكمال المباحثات التي انطلقت في مصر، وهذه المرة مع الجانب التركي.

وأشار إلى وصول الوفد إلى الأراضي التركية إلا أنه وعضوَ المجلس سعد بن شرادة لم يتمكنا من الدخول لعدم حصولهما على التأشيرة التركية وبقيا عالقين في المطار حتى يتمّ النظر في أمرهما ولتعذّر إجراء تحليل كورونا لن يتمكنا من الصعود لأي طائرة لعدم وجود فحص في الموقع العالقين فيه بمطار إسطنبول.