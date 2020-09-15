واشنطن – صرح المستشار بالبيت الأبيض جاريد كوشنر، بأن البيت الأبيض يجري مراجعة لمسعى “أوراكل” للتعاون مع “تيك توك” لمواصلة تشغيل التطبيق في الولايات المتحدة.

وقال كوشنر ردا على سؤال من “سي إن بي سي” عما إذا كان التحرك صوب “أوراكل” بدلا من” مايكروسوفت” بسبب تأثير علاقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فأجاب “على حد علمي، لا. في النهاية من حق الشركات أن تحدد من تريد أن تبرم صفقة معه”.

وقبل ذلك قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية إن صفقة “تيك توك” مع شركة “أوراكل” الأمريكية تخضع لمراجعة حكومية تتعلق بالأمن القومي الأمريكي.

ووفقا للصحيفة فإن وزارة الخزانة الأمريكية ستراجع اتفاقية “أوراكل” مع “تيك توك”، والتي تجنب حظر التطبيق الصيني لمشاركة الفيديو في الولايات المتحدة.

وبحسب الصفقة ستقوم “تيك توك” بنقل بيانات مستخدمي التطبيق الأمريكيين إلى “أوراكل”، ووفقا لـ”تيك توك” فإن ذلك سيعالج المخاوف الأمنية لواشنطن، بما يتيح الحفاظ على عمل التطبيق في الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد منح “تيك توك” مهلة حتى 15 سبتمبر الجاري لبيع تطبيقها لشركة أمريكية، أو يتم إغلاق التطبيق بشكل نهائي في الولايات المتحدة.

المصدر: “وول ستريت جورنال” + “رويترز”