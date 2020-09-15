روسيا – صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن الغرب قد يستغل قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني لفرض عقوبات إضافية على روسيا.

وقال لافروف في تصريح لقناة RTVI، إنه “لولا قضية نافالني لاختلقوا أي ذريعة أخرى لفرض عقوبات إضافية”، مضيفا أن الدول الغربية “تخطت كل حدود المعقول”.

وتابع: “يقولون لنا: ألا تصدقون الخبراء الألمان من الجيش؟ فكيف يمكن أن يكون ذلك؟”.

وأكد أن موسكو لا يمكن أن تصدق الأقوال وتفتح قضية جنائية على هذا الأساس، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب مراعاة إجراءات معينة، والتأكد من المعلومات قبل فتح التحقيق.

ووصف لافروف قضية نافالني بأنها “قصة غامضة”.

وأشار إلى أن النيابة العامة الروسية كانت قد وجهت لألمانيا في يوم 27 أغسطس الماضي طلبا لتقديم المساعدة القانونية في قضية نافالني، لكنها لم تتلق أي رد حتى الآن.

يذكر أن ألمانيا أعلنت أن أليكسي نافالني الذي يتلقى العلاج في مستشفى ألماني تعرض للتسميم بمادة سامة من فصيلة “نوفيتشوك”، وهددت الدول الغربية بفرض عقوبات على روسيا في حال تم الكشف عن أي دور لها في تسميمه المزعوم.

المصدر: نوفوستي