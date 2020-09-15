ليبيا – أعلن المكتب الصحفي للكرملين أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش القضية الليبية خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

الكرملين وفي بيان له أمس الإثنين وفقًا لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية نوّه إلى أنّه تمّ التطرّق إلى القضايا الليبية، وعلى وجه الخصوص تم التأكيد على الحاجة إلى مزيد من الجهود المشتركة لتنفيذ قرارات مؤتمر برلين المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2510.

ومن جانبه، كرّر الرئيس الفرنسي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي تمسّكه بالحلّ السياسي في ليبيا وباحترام الحظر على السلاح المفروض من قبل الأمم المتحدة.

وبحسب بيان لقصر الإيليزيه،شدّد ماكرون على ضرورة أن تساهم الدول المجاورة لليبيا في الحثّ على تطبيق مقررات مؤتمر برلين.