مصر – زادت مصر أكبر مستورد للقمح في العالم مشترياتها منه بواقع نحو 40% في أول شهرين من موسم الشراء، وذلك بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واشترت مصر، 2.4 مليون طن من القمح من الموردين العالميين في الفترة من يوليو إلى أغسطس 2020، مقارنة بـ1.72 مليون طن للفترة ذاتها قبل عام.

وقالت وزارة التموين المصرية في رد مكتوب على أسئلة من وكالة “رويترز” عن المشتريات أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية يتم الاحتفاظ دائما باحتياطي إستراتيجي لا يقل عن ستة أشهر من السلع الأساسية.

وتابعت: “كان لهذا أثر كبير على مدار الأشهر الماضية فى تأمين المخزون الإستراتيجى من كافة السلع الأساسية كخطوة استباقية في ظل أزمة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم”.

وكان الرئيس السيسي وجه السلطات في مارس لتعزيز الاحتياطي الإستراتيجي في ظل تنامي المخاوف إزاء الأمن الغذائي العالمي والقلق من تعطل سلاسل التوريد بسبب الإجراءات المفروضة لاحتواء الجائحة.

المصدر: وكالات