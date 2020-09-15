إسبانيا – أثار الشجار الشهير الذي وقع بين البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان، والإسباني ألفارو غونزاليس مدافع مارسيليا خلال “كلاسيكو” فرنسا الكثير من الجدل في الصحافة الفرنسية والعالمية.

واعتدى نيمار على غونزاليس خلال شجار جماعي نشب بين لاعبي الفريقين في الدقائق الأخيرة من المباراة، أسفر عن طرد خمسة لاعبين من الطرفين، ومن بينهم اللاعب البرازيلي.

وزعم اللاعب البرازيلي، أن غونزاليس وجه له عبارات عنصرية ووصفه بـ”القرد القذر” و”الأسود الملعون”، وذلك وفقا لما نقلته قناة “تيليفوت” الفرنسية.

إلا أن البرتغالي أندريه فيلاش بواش، المدير الفني لفريق مارسيليا، نفى كل مزاعم لاعب باريس سان جيرمان.

وكتب نيمار عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “أسفي الوحيد أنني لم أوجه اللكمة لهذا الأحمق في وجهه”، في إشارة إلى ألفارو غونزاليس، مدافع مارسيليا.

وتداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي واقعة أخرى شهيرة كان “بطلها” ألفارو غونزاليس أيضا مع الأرجنيتني ليونيل ميسي، خلال “الديربي” الكتالوني، بين فريقيهما إسبانيول وبرشلونة (1-4) في عام 2016.

وقال ألفار حينها لميسي: “أنت قصير جدا”.

ورد “البرغوث” الأرجنتيني، قائلا: “وأنت سيء جدا في كرة القدم”.

ووافقه غونزاليس الرأي بقوله: “نعم كلانا على حق”، ولم يتعرض أحد منهما للطرد.

والملفت أن نيمار كان يلعب في تلك المباراة وكان شاهدا على تلك الواقعة، وأحرز حينها الهدف الرابع للفريق الكالوني.

كما سبق أن لغونزاليس الشجار مع الأرجنتيني الآخر خافيير ماسكيرانو النجم السابق لفريق برشلونة أثناء “ديربي” كتالونيا أيضا، في مدينة برشلونة.

المصدر: وكالات