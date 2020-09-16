ليبيا – استقبل رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني أمس الثلاثاء مشائخ وأعيان وحكماء مدينة بنغازي، وذلك لبحث تداعيات الأحداث الأخيرة على البلاد لا سيما بعد تقديم الحكومة لاستقالتها إلى مجلس النواب.

الثني تبادل بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية مع الوفد خلال الاجتماع الذي حضره رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي وجهات النظر حول الوضع العام لمدينة بنغازي وضواحيها وكافة ربوع البلاد في جوٍّ من الصراحة والمكاشفة حيال كل القضايا الراهنة.

واستهلَّ رئيس الحكومة اللقاء بتقديم شرح وافٍ للحاضرين تضمّن أهم المشاكل والتحديات التي تواجه عمل الحكومة الليبية منذُ تولّيها لمهامها إضافة إلى حجم الاختناقات وقلّة الموارد المالية التي حالت دون تلبية كل مطالب المواطنين المشروعة، لافتًا إلى أنّ هذا هو السبب الذي دفع بالحكومة لتقديم استقالتها لمجلس النواب.

ومن جهتهم، أوضح مشائخ وحكماء وأعيان مدينة بنغازي الكبرى الاحتياجات والمطالب الواجب توفيرها من خدمات يومية، على رأسها معالجة أزمة الكهرباء، مؤكّدين على حرية التعبير وحقِّ التظاهر السلمي.

وتطرّق الاجتماع للوضع الصحّي للبلاد في ظل جائحة كورونا فيما شرح الرئيس آلية صرف المبلغ الذي رصد لمجابهة الجائحة كما تم بحث أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية فيما،أكّد الثني في هذا الجانب أنّ المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية يكفي حتى فبراير من العام 2021، لافتًا إلى أنّه وفّر الإمكانيات المتاحة لجهاز الحرس البلدي لبلدية بنغازي لمحاربة ظاهرة ارتفاع الأسعار التي أنهكت المواطن.

كما تطرّق الاجتماع للتعليم الخاصّ وآلية تقنينه،ونوّه الثني إلى صدور قرار بإيقاف منح التراخيص لفتح مدراس التعليم الخاصّ وعدم التجديد لتراخيص سارية المفعول إلّا بعد تنظيم ألية عمل التعليم بالقطاع الخاصّ.

وأكّد مشائخ وحكماء وأعيان بنغازي الكبرى دعمهم التام للحكومة الليبية، مؤكّدين تفهّمهم الظروف التي تمرُّ بها، ومطالبين مجلس الوزراء العدول عن استقالته لاستكمال مشوار بناء دولة القانون والمؤسسات.

وقال الوفد: “بدأنا المشوار مع بعض وسنكمله مع بعض أيضًا”، مشدّدين على تماسك الصفّ الداخلي من مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه والقوات المسلحة وذلك للعبور بالبلد إلى شاطئ الأمان خاصّة في ظل التدخّلات الأجنبية والأطماع في غزو ليبيا من العدو التركي.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة عقد لقاءات دورية بين الحكومة ومجلس الحكماء وتمّ الاتفاق على تنفيذ هذا المقترح بالإضافة لاختيار شخصية من قبل المجلس تكون حلقة الوصل لترتيب وتنظيم اللقاءات مع مجلس الوزراء على أن تكون بشكل نصف شهري.

كما تمّ الاتفاق على تنسيق لقاء يجمع رئيس الوزراء وممثّلين عن الحراك الشبابي السلميين لتبادل وجهات النظر حيال الأزمات الراهنة وتم التأكيد على حقوق الشباب الليبي وضرورة خلق فرص عمل وتمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في حال توفّر الموارد المالية لذلك.

وفي الختام، أكّد رئيس الحكومة ومشائخ وأعيان وحكماء منطقة بنغازي الكبرى على حقّ التظاهر السلمي وبحماية من الأجهزة الأمنية دون المساس بمؤسسات الدولة أو تعرّضها للاعتداء أو التخريب.