روسيا – أقرت الحكومة الروسية اليوم، مشروع موازنة البلاد للأعوام 2021 – 2023، وفقا لما صرحت به نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا.

وجاء ذلك خلال افتتاحها مركزا طبيا في مقاطعة موسكو اليوم الأربعاء.

من جهته قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، خلال اجتماع حكومي عقد برئاسة رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الروسية لمواجهة الأزمة الاقتصادية تقدر بنحو 5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وأشار إلى أن وزارة المالية الروسية تخطط لتقليص عجز الميزانية الروسية من 4.4% (2020) إلى 2.4% من حجم الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في 2021، وإلى 1% بحلول العام 2022.

وأضاف أن مستوى إنفاق الميزانية خلال الأعوام 2021 – 2023 سيكون أعلى من مستواه قبل أزمة كورونا.

المصدر: “نوفوستي”