روسيا – عادت النجمة الروسية يفغينيا مدفيديفا، بطلة العالم وأوروبا في رياضة التزحلق الفني على الجليد، للتدريب تحت قيادة مدربتها إيتيري توتبيريدزي، حسب ما ذكرت صحيفة “سبورت إكسبرس”.

من جهتها، أفادت وكالة “تاس”، بأن مدفيديفا خاضت اليوم الأربعاء، أول تدريب لها بعد عودتها للعمل تحت إشراف توتبيريدزي.

وكانت مدفيديفا، قررت في مايو 2018، الانفصال عن توتبيريدزي، ولانتقال إلى كندا، ليتولى الكندي براين أورسير مهمة تدريبها.

وذكرت وسائل إعلام حينها، أن مدفيديفا انفصلت عن توتبيريدزي لوجود خلافات بينهما، في حين أكدت الفراشة الروسية، أنها اتخذت القرار لرغبتها في إبراز نفسها بشكل أكبر.

وأحرزت مدفيديفا تحت إشراف توتبيريدزي، بطولة العالم للتزحلق الفني على الجليد مرتين متتاليتين عامي 2016 و2017، وبطولة أوروبا مرتين عامي 2016 و2017، بالإضافة لبطولة الجائزة العالمية الكبرى مرتين عامي 2015 و2016.

المصدر: تاس + سبورت إكسبرس