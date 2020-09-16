بروكسل – تعتزم المفوضية الأوروبية استثمار 8 مليارات يورو في إنتاج أجهزة كمبيوتر عملاقة خاصة بها في الاتحاد الأوروبي لتحقيق “السيادة الرقمية”.

جاء ذلك خلال خطاب ألقته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حول الوضع في الاتحاد الأوروبي أمام البرلمان الأوروبي.

وقالت المسؤولة الأوروبية: “يسعدني إعلان أننا نستثمر 8 مليارات يورو في إنتاج حواسيبنا الفائقة لتحقيق السيادة الرقمية”.

ووفقا لها يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي عند مستوى عالي التقنية، ولتحقيق ذلك يجب ضخ استثمارات، وقالت “لم يكن هناك وقت أفضل للاستثمار في التكنولوجيا في جميع أنحاء أوروبا 20% من ميزانية (الجيل الجديد) سيتم تخصيصها لتطوير السوق الرقمية”.

المصدر: “تاس”