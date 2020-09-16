ليبيا – اجتمع وزير الداخلية المفوّض بحكومة الوفاق فتحي باشاآغا أمس الثلاثاء بالقائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى ليبيا.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة داخلية الوفاق عدّة موضوعات تهمُّ الفلسطينيين المقيمين في ليبيا، وفي هذا الشأن أوضح القائم بالأعمال بأنّ الجالية الفلسطينية الموجودة في ليبيا تشعر بالراحة والاطمئنان وهم في بلدهم الثاني ليبيا وبين إخوتهم، ولم تُسجّل أيّة مضايقات بحقهم طيلة مدّة أقامتهم في ليبيا، شاكرًا المجهودات الأمنية التي تبذلها الأجهزة المختصّة بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق.

ومن جهته، أوضح باشاآغا بأنّ حكومة الوفاق قد أصدرت تعليماتها إلى الجهات المعنية التي تقضي باستمرار منح الفلسطينيين المقيمين في ليبيا المزايا المقرّرة، والمتمثّلة في حقّ الإقامة والتعليم والعلاج والتقدّم للعمل والحصول على رخص مزاولة العمل والمهن والحرف بمختلف أنواعها.