ليبيا – قال عضو البرلمان الأوروبي ورئيس وفد الحزب الديمقراطي إلى البرلمان الأوروبي براندو بينيفي إنّ ما يحدث في شرق البحر الأبيض المتوسّط ​​الآن يتخطّى كل الحدود.

بينيفي وخلال الجلسة العامة للبرلمان في نقاش حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا مع الممثّل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل، وفقًا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية قال: “ما يحدث في شرق البحر المتوسّط ​​حاليًا خارج كلّ الحدود مع تهديد تركيا لأثينا بشكل مباشر بعد أشهر من الحفر غير القانوني والاتفاقيات المخالفة للقانون الدولي، كمذكرة التفاهم مع ليبيا بشأن ترسيم الحدود البحرية”.

وتابع بينيفي: “عندما يهدّد الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان اليونان أو قبرص فهو لا يهدّد جيرانه فقط، ولكن يهدّد الاتحاد الأوروبي بأسره”.

واعتبر البرلماني الأوروبي أنّ الوقت قد حان لأن ينفّذ الاتحاد الأوروبي سياسته الخارجية في البحر المتوسّط دون أن يظلَّ تحت ابتزاز المستبدّين مثل أردوغان.