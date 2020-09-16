القدس – قرر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس المحتلة، تعليق دخول المصلين والزوار إلى المسجد الأقصى لمدة 3 أسابيع، لمواجهة تفشي فيروس كورونا اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.

وذكر المجلس في بيان أصدره اليوم الأربعاء، أن تعليق دخول المصلين سيكون بعد صلاة الجمعة المقبلة، حفاظا على حياة المواطنين بعد ازدياد أعداد المصابين بالفيروس.

وجاء قرار تعليق دخول المصلين إلى الأقصى بعد استماع المجلس لتوصيات المرجعيات الطبية والصحية الفلسطينية التي أوصت بذلك.

وكان عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس علي الجبريني قد أعلن مساء أمس عن وفاة مقدسية وإصابة 207 آخرين بالفيروس خلال الثلاثاء، ليرتفع بذلك عدد الوفيات بالفيروس في المدينة إلى 43 حالة منذ بداية انتشار الجائحة، فيما ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات النشطة حاليا إلى 1966 بعد تسجيل 148 حالة شفاء.

المصدر: عرب 48