موسكو – أفاد المكتب الصحفي للكرملين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هنأ اليوم، رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان يوشيهيدي سوغا، على انتخابه رئيسا للوزراء.

وأشار الرئيس بوتين في تهنئته، إلى أن التعاون بين الدولتين من شأنه أن يسهم في تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم.

وأضاف الرئيس الروسي: “في الآونة الأخيرة بما في ذلك بفضل جهود سلفكم شينزو آبي تمكنا من فعل الكثير لتطوير الحوار بين بلدينا. وأود أن أؤكد الاستعداد للتعاون البناء في المسائل الملحة في جدول الأعمال الثنائي والدولي. وهذا بلا شك سيلبي مصالح شعوب روسيا واليابان، وسيساهم في تعزيز الاستقرار والأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وفي العالم بأسره”.

وأعرب بوتين عن ثقته في أن هيبة سوغا العالية وخبرته السياسية الكبيرة ستساعده في عمله كرئيس للحكومة اليابانية.

وأصبح يوشيهيدي سوغا اليوم الأربعاء رئيس وزراء لليابان، ليحل محل شينزو آبي المستقيل لأسباب صحية.

المصدر: نوفوستي