الولايات المتحدة – أكد مسؤولون أمريكيون وبرازيليون امس أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيزور مدينة بوا فيستا البرازيلية القريبة من الحدود مع فنزويلا الجمعة، للقاء مهاجرين فنزويليين.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن “الجولة التي سيقوم بها بومبيو في الفترة بين 17 و20 سبتمبر، ستشمل أيضا كولومبيا وسورينام وجويانا للاجتماع مع زعماء تلك الدول المجاورة لفنزويلا”.

وأضافت: “الزيارة ستسلط الضوء على التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن الديمقراطية”.

من جهتها، أشارت الحكومة البرازيلية، إلى أن “بومبيو سيتوقف لمدة أكثر من 3 ساعات في بوا فيستا بعد ظهر الجمعة، لزيارة مركز استقبال المهاجرين الفنزويليين وفرزهم، والاجتماع مع وزير الخارجية البرازيلي إرنستو أراوجو”.

يأتي ذلك في وقت توقفت فيه على ما يبدو الجهود الدولية لدعم التغير في فنزويلا، وتشديد الرئيس الحالي نيكولاس مادورو قبضته على السلطة رغم الاضطرابات السياسية والاقتصادية.

والحدود مع فنزويلا مغلقة منذ مارس الماضي، بسبب جائحة كورونا وتراجع تدفق المهاجرين الذين يعبرون إلى البرازيل من 600 يوميا في المتوسط إلى أفراد يسلكون مسارات وعرة للعبور.

المصدر: “رويترز”