ليبيا – أكّد المتحدّث السابق باسم قوّة حماية مدينة سرت التابعة للمجلس الرئاسي طه حديد أنّ الحديث عن عزم رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج تقديم استقالته -إذا ما صحت- يعدُّ توطئة لما سينتج عن حواري سويسرا والمغرب، كون الأمور تتجه إلى تشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة منفصلة عنه بوجوه جديدة لمرحلة انتقالية قادمة.

حديد وفي تصريح لموقع “عربي 21” القطري أمس الثلاثاء أضاف: “لكنّ هذه الأخبار ومثلها من إشاعة لقاء السراج بحفتر في فرنسا تزيد من الضغط على الأخير وقد تضطره للإعلان عن الاستقالة بشكل رسمي، خاصّة مع الاحتجاجات التي صاحبت قراراته الأخيرة، وخاصّة التعيينات التي جاءت بأحد فلول القذافي على رأس المؤسسة الإعلامية” على حد زعمه.