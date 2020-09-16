بروكسل – أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم، معارضتها لبيع ما يسمى بـ” جوازات السفر الذهبية” في دول الاتحاد الأوروبي.

وقالت رئيسة المفوضية، إنها تعارض “بيع جوازات السفر الذهبية”، لأن القيم الأوروبية لم يتم إنشاؤها، لكي تصبح سلعة للبيع.

والجواز الذهبي، يعني الحصول على جنسية دول معينة، خلال فترة قصيرة نسبيا، لقاء توظيف استثمارات محددة في اقتصاد هذه الدولة.

في قبرص يوجد برنامج حكومي، “المواطنة مقابل الاستثمار”، والذي بموجبه يمكن للأجانب الحصول على جواز سفر مقابل الاستثمار في الاقتصاد، وكذلك في الأعمال التجارية المحلية أو العقارات بمبلغ 2 مليون يورو.

ويمكن الحصول على الجنسية المالطية خلال 12 شهرا فقط ، إذا تم التبرع بمبلغ 650 ألف يورو للصندوق الوطني، أو شراء سندات حكومية مالطية مقابل 150 ألف يورو لمدة 5 سنوات، أو شراء عقارات بمبلغ 350 ألف يورو أو دفعت إيجارا من 16 يورو ألف في السنة.

“جواز السفر الذهبي” النمساوي يكلف أكثر: 2-4 مليون يورو، ومدة الحصول على الجنسية هي 12-14 شهرا.

المصدر: وكالات