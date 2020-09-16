روسيا – رئيس شركة الغاز الروسية “غازبروم” أليكسي ميللر خلال اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين، إن خطة تنمية الشركة في روسيا للسنوات الخمس المقبلة ستكون ذات طابع “اجتماعي واضح”.

وأضاف ميللر، أن الخطة الجديدة ستحمل طابعا اجتماعيا واضحا، وهذا هو اختلافها الرئيسي مقارنة بما تم تنفيذه في السنوات السابقة.

وشدد المسؤول على أن الخطة ستولي أهمية كبيرة لمسألة إيصال الغاز إلى القرى الروسية.

وفيما أبرز نقاط خطة “غازبروم” للتنمية في روسيا:

– مستوى إيصال الغاز إلى المراكز السكنية في روسيا سيكون بحلول العام 2021 عند 71.4%.

– سيتم إيصال الغاز إلى مراكز سكنية في 11 منطقة في 2020.

– على أن يتم تزويد المراكز السكنية في 24 منطقة بالغاز بحلول العام 2025.

– سيتم إنفاق نصف تريليون روبل على مشاريع إيصال الغاز إلى المراكز السكنية خلال السنوات الخمس القادمة.

– من المخطط أن يكون مستوى إيصال الغاز إلى المراكز السكنية بحلول العام 2025 عند 74.7%.

من جهته قال الرئيس بوتين لرئيس شركة الغاز الروسية، إنه سيوجه مجلس الوزراء للعمل على تعيين “غازبروم” كمشغل وحيد لبرنامج إيصال الغاز إلى المراكز السكنية في روسيا.

المصدر: “نوفوستي”