روسيا – التقى الروسي دانييل كفيات سائق فريق “ألفا توري” للفورمولا-1، الإيرلندي كونور ماكغريغور بطل منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة MMA في وزنين مختلفين سابقا.

ونشر السائق الروسي صورة مع كونور ماكغريغور على الحلبة، عبر صفحته في تطبيق “إنستغرام”، وعلق عليها بالقول: “كان من الرائع مقابلة @thenotoriousmma. إنه شخص رائع ومقاتل عظيم!”.

يذكر أن دانييل كفيات احتل المركز السابع في سباق جائزة “توسكانا الإيطالية” المرحلة التاسعة من بطولة العالم للفورمولا 1، يوم الأحد الماضي، ويستعد للمرحلة العاشرة، التي ستقام في مدينة سوتشي الروسية يوم 27 سبتمبر الجاري.

المصدر: وكالات