روسيا – أبحرت سفينة الإمداد “إيفان سيدورينكو”، المقرر استخدامها لاستكمال مد أنبوب مشروع “السيل الشمالي-2″، متجهة نحو ميناء موكران الألماني، الذي يعد القاعدة اللوجستية للمشروع.

وانطلقت السفينة من ميناء سان بطرسبورغ أمس الثلاثاء، ومن المقرر أن تصل إلى ميناء موكران، المطل على بحر البلطيق يوم غد الخميس.

و”إيفان سيدورينكو” هي سفينة إمداد لأنابيب الغاز، وبانتظارها في الميناء الألماني سفينتان هما “أكاديمك تشيرسكي” و”فورتونا”، المختصتان في مد أنابيب الغاز في قاع البحر.

يشار إلى أنه يجري حاليا تنفيذ المرحلة الأخيرة من مد الأنابيب لمشروع “السيل الشمالي-2″، الذي يتضمن بناء خطين لنقل الغاز الطبيعي الروسي بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

ويلقى المشروع معارضة قوية من الولايات المتحدة، التي تسعى لبيع غازها المسال في أوروبا. وكانت أعمال مد أنبوب “السيل الشمالي-2” قد توقفت في ديسمبر 2019 بعد انسحاب سفينة أوروبية مختصة في مد أنابيب الغاز، عقب فرض واشنطن عقوبات على المشروع.

المصدر: “نوفوستي”