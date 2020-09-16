ليبيا – استقبلت رئيسة جمهورية اليونان كاترينا ساكيللاروبولو أمس الثلاثاء سامح شكري وزير الخارجية المصري، وذلك في إطار زيارته الحالية إلى العاصمة اليونانية أثينا.

المُتحدّث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ صرّح أنّ اللقاء تناول عددًا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك وعلى رأسها التطوّرات الخاصّة بالأزمة الليبية والأوضاع في منطقة شرق المتوسط.

كما استعرض شكري الرؤية المصرية تجاه ملفات المنطقة، مبرزًا الجهود المبذولة في هذا الصدد بغية حلحلة تلك الأزمات من أجل استعادة الاستقرار والسلام وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة.